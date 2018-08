Mister Willem II John Feskens juicht zaterdag voor PSV: 'Verder gun ik ze alles'

TILBURG - Hij woont nog altijd in de Tilburgse wijk Broekhoven en is nog altijd de onbetwiste 'Mister Willem II'. Maar oud-voetballer John Feskens hoopt dat PSV zaterdagavond in Eindhoven van de Tilburgers wint. Feskens alias D'n Beitel werkt namelijk als analist voor PSV. "We moeten wel uitkijken, want er zit muziek in Willem II", zegt de kenner. Verslaggever Ronald Sträter sprak met hem in de videorubriek 'Frietje met...'.

"Willem II blijft natuurlijk wel mijn cluppie", zegt D'n Beitel. "Ik was daar ook een paar jaar assistent-trainer, maar het klikte niet met de hoofdtrainer." Ooit gaat hij er wel weer eens aan de slag, een stille wens die hij niet van de daken schreeuwt. Want zo is John Feskens niet.

Koffer staat klaar voor Champions League

Dat is ook niet nodig, want tot die tijd werkt John Feskens als analist bij PSV en daar heeft hij het enorm naar de zin. Tot zijn vreugde zag hij de Eindhovense ploeg afgelopen week de groepsfase halen van de Champions League en ook nog eens loten tegen Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. De koffers staan al klaar in huize Feskens, want hij moet op werkbezoek. Zijn taak is om deze clubs te analyseren voor hoofdcoach Mark van Bommel.

"Op zich zijn dat fantastische tegenstanders, het is een geweldige loting.", zegt D'n Beitel. "Het is natuurlijk loodzwaar en verschrikkelijk moeilijk, maar het hoeft geen roemloze aftocht te worden. Als je ziet hoe we bezig zijn en het team zich ontwikkelt, is alles mogelijk."

'Er zit muziek in Willem II'

Maar komend weekend moet PSV zich richten op Willem II, de club waar John Feskens maar liefst 432 wedstrijden voor speelde in het betaalde voetbal. De Tilburgers maken momenteel indruk en D'n Beitel is niet helemaal gerust op een goede afloop. "Ik gun ze alles, maar ik ben zaterdag natuurlijk voor PSV", zo zegt 'Mister Willem II'. "We moeten wel uitkijken, want er zit muziek in Willem II."

'NAC hoeft niet te degraderen'

"Ik heb allen de eerste wedstrijd tegen AZ gezien en daar ben ik wel van geschrokken", zegt de oud-middenvelder als NAC Breda ter sprake komt. "Maar als je op papier kijkt, zit er wel kwaliteit in de selectie en hoeft NAC niet te degraderen."

Feskens heeft vertrouwen in NAC-coach Mitchell van der Gaag, maar snapt niet alle beslissingen in Breda. Hij zet bijvoorbeeld een klein vraagteken bij het huren van spits Robert Múhren, terwijl de club al Mitchell te Vrede heeft rondlopen. "Múhren is een goede speler". meent Feskens. "Maar meer een 'tien'. Persoonlijk denk ik dat je naast een grote spits een wat snellere en diepgaande speler nodig hebt. En nu heb je toch meer twee dezelfde types. Maar ook dat kan goed komen."

