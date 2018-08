Failliete jachthaven Hermenzeil in de verkoop, eind september open dag

GEERTRUIDENBERG - De afgelopen maanden is de in opspraak geraakte jachthaven Hemenzeil in Raamsdonk door de gemeente Geertruidenberg vakkundig ontmanteld en klaargemaakt voor de verkoop.

Het failliete Hermenzeil, chaletpark en een jachthaven, dreigde in criminele handen te vallen. Daar heeft de gemeente Geertruidenberg met hulp van de provincie eind 2017 een stokje voor gestoken door voor 1.75 miljoen euro eigenaar te worden van de jachthaven.

Wethouder Kevin van Oort is blij dat 'Hermenzeil' nu de volgende fase in gaat. "Na de ontruiming hebben we even de luwte opgezocht. Het was ook een periode om eens te kijken wat we nu precies met de jachthaven van plan zijn. De gemeenteraad staat achter het plan om de toeristische bestemming op de haven te behouden. Nu is het tijd om de haven in de markt te zetten."

Voor de gemeente Geertruidenberg is het woord nu aan potentiële kopers. "Er komt een moment waarop ze kunnen inschrijven. We moeten de exacte selectiecriteria nog bepalen, maar we willen de kopers zo min mogelijk beperkingen opleggen. Kom maar op met de creatieve ideeën", moedigt de wethouder aspirant-kopers aan.

Bonafide

Op 29 september is er een open dag voor potentiële kopers, maar ook de inwoners van Geertruidenberg mogen een kijkje komen nemen. Aspirant-kopers moeten er wel rekening mee houden dat hun handel en wandel langs de meetlat van de Wet Bibob wordt gelegd. De wet toetst of er met de aankoop crimineel geld is gemoeid. Van Oort: "Maar de kopers zullen in hun plannen ook moeten onderbouwen dat ze een bonafide partij zijn."

De exacte verkoopprijs van de jachthaven wordt op een later moment, in overleg met een extern bureau, bepaald. "We hebben natuurlijk heel wat kosten gemaakt. Behalve de aankoop zijn er ook nog de kosten voor bijvoorbeeld beveiliging van het terrein. We delen deze kosten met de provincie. Uiteraard willen dat geld graag terugzien. We verwachten in het voorjaar van 2019 de verkoop van Hermenzeil af te kunnen ronden."

