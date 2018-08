Steven Bergwijn valt verrassend af voor Oranje, Luuk de Jong wel bij keurkorps Ronald Koeman

Steven Bergwijn viel af, ondanks dat hij goed in vorm is

EINDHOVEN - Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de komende twee interlands. Oranje neemt het op tegen Peru en Frankrijk. PSV’ers Jeroen Zoet en Luuk de Jong behoren tot de 25-koppige selectie, terwijl ook Patrick van Aanholt en Virgil van Dijk zijn opgeroepen door de bondscoach. Steven Bergwijn behoorde wel tot de voorselectie, maar hoeft zich niet te melden bij Koeman.

De jonge PSV'er steekt de laatste weken in goede vorm, zo scoorde hij de openingsgoal in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen BATE Borisov, maar hij meldt zich bij Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looij die twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden spelen tegen Engeland en Schotland. Luuk de Jong keert weer terug bij het Nederlands elftal. De vorige keer behoorde de PSV-aanvoerder niet tot de selectie van Ronald Koeman. Ook Jeroen Zoet zit zoals verwacht bij de definitieve selectie. De PSV-goalie zal met Jasper Cillessen moeten strijden om de positie onder de lat. De reservedoelman van FC Barcelona, één van de drie clubs die PSV treft in de groepsfase van de Champions League, kampt nog wel met een lichte ribblessure.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Captain

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zit vanzelfsprekend ook bij de 25-koppige selectie. De verdediger is uitstekend in vorm. Zo incasseerde hij bij zijn club Liverpool in drie wedstrijden nog geen enkel tegendoelpunt en hij wordt door Liverpool-legende Jamie Carragher gezien als de beste Premier League-verdediger. Ook Crystal Palace-verdediger Patrick van Aanholt mag zich volgende week melden in Zeist.

Nations League

Het Nederlands elftal speelt donderdag zes september in de Johan Cruijff Arena een oefenduel tegen Peru. Deze wedstrijd staat in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder, die voor de laatste keer het Oranje shirt aantrekt. Een paar dagen later, op zondag tien september, gaat Nederland op bezoek bij wereldkampioen Frankrijk. Daar opent voor Oranje de Nations League, een nieuw toernooi op de UEFA-kalender waarin Nederland een thuis- en uitwedstrijd speelt tegen Frankrijk en Duitsland. Via deze competitie kan Oranje een play-off-ticket verdienen voor het EK 2020, mocht het team van Ronald Koeman zich niet op eigen kracht weten te plaatsen voor het Europees Kampioenschap dat wordt gespeeld in verschillende landen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Jong Oranje

Vier 'Brabanders' in Oranje, acht Brabanders is Jong Oranje. Daar mogen PSV'ers Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Oussama Idrissi, Bart Ramselaar, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Sam Lammers en Donyell Malen zich melden.