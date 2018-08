Overleden student Daniël van Bokhoven herdacht, oproep tot publieksactie bij PSV-Willem II

TILBURG - Een gedreven student. Iemand die voorop liep en met grootse plannen. Zo omschrijven medestudenten Daniël van Bokhoven hem volgens de directeur van Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Van Bokhoven overleed donderdag aan de gevolgen van meningokokkenziekte. Vrijdag werd hij herdacht op school.

Van Bokhoven zou dit jaar afstuderen. "Hij was een student die de opleiding van vier jaar volgens schema zou hebben doorlopen", zo zegt directeur Marjo Spee. "Hij wilde verder in de voetbaljournalistiek. Met name vanwege zijn voorliefde voor PSV. Hij was een hele enthousiaste jongen die ook zijn medestudenten kon enthousiasmeren. En", zo benadrukt ze, "je kon ook goed met hem ouwehoeren."

‘Bokkie’ stond aan de wieg van de FHJ Voetbalschool en was een van de medeoprichters van de FHJ Voetbalpodcast. Een logisch gegeven, voetbal was zijn leven, omschrijven medestudenten hem in een in memoriam. Die staat op de website van de hogeschool.





'Verslagenheid en emotioneel'

Op de opleiding hing vrijdag een bedrukte sfeer onder zowel studenten als docenten. "Enorme verslagenheid, in de war, verdrietig en emotioneel", zo omschrijft Spee het gevoel dat heerst. "Vandaag is het lesrooster geschrapt zodat we in alle rust samen het verdriet kunnen verwerken." Hoe de herdenking eruit zou gaan zien, was van tevoren nog niet bekend.

"Ik ga in ieder geval beginnen met een toespraak", verduidelijkt Spee. "Daarna kunnen studenten er op hun eigen manier invulling aan geven."

Van Bokhoven was vorige week begeleider tijdens het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten. Begin deze week werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Geen gevaar voor andere studenten

Volgens Spee is er aan studenten die direct bij Van Bokhoven betrokken waren preventief antibiotica verstrekt. "Er is nu helemaal geen gevaar meer. Mochten mensen twijfelen dan kunnen ze contact opnemen met een huisarts. Mensen hebben deze bacterie vaak al bij zich en gelukkig wordt bijna niemand er ziek van. Daniël helaas wel."





Wanneer Van Bokhoven de bacterie heeft opgelopen kon Spee niet zeggen. "De tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen ligt tussen twee en tien dagen. Het kan dus zijn dat hij de bacterie al had voordat hij aan het introductiekamp meedeed. Het kan ook zijn dat iemand anders het heeft doorgegeven zonder dat diegene dat wist."

De studenten krijgen psychische begeleiding als ze dat willen."Ze hebben ook echt wel wat te verwerken."

Publieksactie PSV-Willem II

Op Twitter doen vrienden en kennissen van Daniël het verzoek aan PSV tot een publieksactie rond de wedstrijd PSV-Willem II van zaterdagavond. Zijn eigen club, vv Nieuw-Woensel, laat in een reactie weten verslagen te zijn door het nieuws van het overlijden. De club heeft een condoleanceregister geplaatst in de kantine. Daarnaast heeft de club een oproep gedaan aan alle amateurclubs om komend weekend een minuut stilte te houden.