Brand bij ontmanteling 70 meter hoge zendmast in Breda, man die erop staat is gered

BREDA - Het ontmantelen van de antennemast bij het KPN-gebouw in Breda ging vrijdagmiddag even helemaal verkeerd. Zo rond kwart voor een vlogen een aantal kabels in brand. Op de toren stond nog een man, die moest worden gered uit zijn benarde positie.

Zo rond kwart voor een kwamen er opeens vlammen uit de antennemast, bovenop het 70 meter hoge KPN-gebouw aan de Oude Vest. Verschillende kabels vlogen in brand tijdens slijpwerkzaamheden. Bovenop de toren stond de man.

Met een kraan haalde de brandweer de man veilig uit de antennemast. Voor de zekerheid werd er een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter hoefde niet te landen. De man was opgelucht, maar nuchter na zijn redding: "Het gaat prima."





De voormalige KPN-antennemast bestaat voornamelijk uit kunststof en uit datakabels. De brandweer bluste de brand met behulp van schuim. Om te voorkomen dat de toren om zou vallen, werd hij vastgehouden met een grote kraan.

Toren wordt afgebroken

De karakteristieke antennemast zou vrijdag worden verwijderd. De toren is door nieuwere technieken niet meer nodig en dat maakt de weg vrij voor de herbestemming van het terrein.

De mast was het op twee na hoogste punt van Breda. Hij werd in 1987 geplaatst en is decennialang gebruikt door telecombedrijven en omroepdiensten. WonenBreburg kocht het pand in 2005 en KPN huurde het grootste deel van het gebouw. Eind 2018 loopt het huurcontract met KPN af.

