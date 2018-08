Nooit meer zomertijd en wintertijd? 'Het heeft totaal geen nut, dus afschaffen!'

EINDHOVEN - Voor de een is het een vloek, voor de ander een zegen: twee keer per jaar de klok verzetten vanwege de zomertijd en wintertijd. Maar misschien is dat hele gedoe met die klok binnenkort verleden tijd. Vandaag wordt in de Europese Commissie namelijk een voorstel ingediend om het verzetten van de klok af te schaffen. "Heel goed, want dit heeft echt totaal geen nut", vindt lichtdeskundige Toine Schoutens

Bij Schoutens kan de spreekwoordelijke vlag uit als het straks definitief gedaan is met het wisselen tussen zomer- en wintertijd. "Van dit nieuws word ik wel blij, ja", lacht de lichtdeskundige uit Tilburg. Hij kan zelf echt niets goeds opnoemen aan het halfjaarlijks fenomeen. "Het is niet goed voor de economie, niet voor het toerisme, en zeker niet voor de gezondheid. Meteen afschaffen dus."

Sinds 1976 hebben we in Nederland elk jaar te maken met zomer- en wintertijd. In het laatste weekend van maart zetten we de klok een uurtje vooruit. Hierdoor is het 's ochtends iets later licht en blijft het 's avonds ook langer licht. Eind oktober gaat de klok weer een uurtje terug.

Meer hartaanvallen

Maar dat verzetten van de klok is volgens Schoutens niet zonder gevolgen. "Zo zijn er meer hartaanvallen in de week na het omzetten van de klok." Ook hebben veel mensen een ontregelde biologische klok door de maatregel. "Hierdoor slapen ze slecht, zijn ze niet uitgerust en dat kan dan weer risico's in het verkeer met zich meebrengen", aldus Schoutens.





De Europese Commissie liet een enquête doen onder 4,6 miljoen Europeanen over de zomer- en wintertijd. Een grote meerderheid wil af van beide tijden en zou pleiten dat de zomertijd de 'normale' tijd wordt. "Een heel erg slecht plan", vindt de oud-weerman van Omroep Brabant Johan Verschuuren. "De natuur is de baas en daar geldt de wintertijd als normale tijd. Dat zou leidend moeten zijn, niet wat mensen willen!" Hij wil zeker dat de zomer- en wintertijd verleden tijd zijn, maar dat we dan wel terug gaan naar wintertijd als 'normale' tijd.

Later licht in winter

Wat de nieuwe tijd wordt, is nog niet bekend. NOS-weerman Gerrit Hiemstra twitterde dat áls de zomertijd de nieuwe tijd wordt, het dan in de winter dan wel pas rond tien uur 's ochtends licht is. Nu is dat rond negen uur, maar als de zomertijd de norm wordt, betekent dat een uurtje erbij: om tien uur dus.





Is het dit jaar dan al gedaan met de wintertijd? Dat verwacht lichtdeskundige Schoutens niet. "Zoiets zal echt nog wel een paar jaar duren, omdat het door de ambtelijke molen moet. Maar ik weet zeker dat we dit gaan afschaffen." Als de Europese Commissie het plan doorzet, is het daarna aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om erover te beslissen. Eventuele afschaffing moet de instemming hebben van alle 28 lidstaten.