Hertenbok gruwelijk verminkt, waarschijnlijk eerst neergeschoten met een kruisboog

DEN DUNGEN - Henk Groenendaal schrok zich rot donderdagochtend toen hij zijn hertenbok dood in de wei zag liggen. Hij wilde de dieren voeren en zag dat het hert was verminkt. Het geslachtsdeel is nauwkeurig verwijderd en meegenomen. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en gekeken of er camera’s in de buurt hangen, zonder resultaat. Waarschijnlijk is het hertenbok met een kruisboog neergeschoten.

Groenendaal is een echte dierenliefhebber en heeft meerdere dieren op zijn erf. "Ik snap niet wie zoiets doet. Je moet echt gestoord zijn. Ik heb al deze dieren voor de liefhebberij en als je zo graag een hert wil hebben, dan kun je die gewoon voor vijfentwintig euro kopen."

Een bevriende jager heeft het dier onderzocht en denkt dat het hertenbok is afgeschoten met een kruisboog. "Zo'n hert vang je niet zomaar, dus de schutter moest erg goed kunnen schieten. De andere herten zijn sinds het voorval erg schuw geworden."



Aansteker gevonden

Waarschijnlijk is het dier vanaf de doorgaande weg beschoten, waarna de dader de wei in is gelopen om het dier te verminken. Groenendaal vond een aansteker in het gras die hij niet kent. "Ik weet zeker dat de dader deze is verloren. Ik hoop dat iemand de aansteker herkent en mij of de politie meer kan vertellen."



De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.