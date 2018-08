Mark van Bommel spreekt van goede Champions League-loting: 'Vooral voor de ervaring'

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel vindt dat de Champions League-loting van de Eindhovense club 'zwaar, maar ook mooi' is. Van Bommel viel niet van zijn stoel toen hij de drie tegenstanders hoorde. "Om in die stadions tegen die clubs en spelers te spelen, dat zijn de mooiste wedstrijden."

Ondanks dat PSV in de poule des doods is ingedeeld, is Van Bommel niet pessimistisch over de kansen van PSV in het Miljoenenbal. "Het wordt moeilijk. Ik denk dat we het uiteindelijk heel erg goed gedaan hebben als we doorgaan." Verder wilde de trainer van PSV niet te veel ingaan op de loting. "Maar het zijn wel mooie wedstrijden, waar de druk er vol op staat. Het is een goede loting, vooral voor de ervaring voor de jonge jongens."

Steven Bergwijn

Vrijdag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend voor de komende twee interlands. PSV-aanvaller Steven Bergwijn ontbrak bij de 25 namen. De vleugelaanvaller moet zich melden bij Jong Oranje, dat had Mark van Bommel anders gezien. "Ik vind Begwijn Oranje-waardig", zei Van Bommel op de persconferentie. "Maar ik maak de selectie niet. Dat doet de bondscoach, Ronald Koeman." Diezelfde Koeman belde donderdag met Van Bommel om hem in te lichten over diens besluit om Bergwijn buiten de selectie te laten. "Ik heb hem gezegd dat Bergwijn een topspeler is bij ons en elke dag stappen maakt. Hij doet het gewoon heel erg goed, maar de keuzes moet je respecteren."

LEES OOK: Steven Bergwijn valt verrassend af voor Oranje, Luuk de Jong wel bij keurkorps Ronald Koeman

Willem II

Er wordt ook nog 'gewoon' gevoetbald komend weekend. De Brabantse derby tegen Willem II staat op het programma voor de Eindhovenaren. "Dat is ook gewoon een lastige ploeg", zegt Van Bommel over de ploeg van Adrie Koster. Met de 63-jarige Zeeuw werkte Van Bommel nog samen bij Saoedie Arabië. "Met hem heb ik leuk, maar vooral ook goed samengewerkt." De trainer van PSV hamert nog altijd op het feit dat zijn spelers 'onverstoorbaar' moeten zijn. "Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Topspelers en topteams kunnen dat elke wedstrijd opbrengen. Daarom spelen ze ook in de top. Ze kunnen dat van zichzelf vragen, elke dag. En in zo’n proces zitten wij."