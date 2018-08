Willem II als nummer vier naar koploper in Eindhoven: 'Benieuwd wat we kunnen tegen dit PSV'

TILBURG - Vurnon Anita komt op huurbasis over van Leeds United naar Willem II. En vertrekken doet niemand meer bij de Tilburgse club, zo geeft trainer Adrie Koster aan. Dus haalt iedere Willem II-fan opgelucht adem en is het uitkijken naar het competitieduel met PSV.

De oefenmeester gaf aan het begin van de middag aan dat hij geen transfers meer verwacht. "Ik had al een aantal weken het gevoel dat er weinig meer zou veranderen. Voor mij is het niet zo'n verrassing. Voor de buitenwacht misschien wel."

Met die uitspraak geeft Koster aan dat ook Fran Sol, tegen Heracles Almelo nog goed voor drie treffers, blijft. "Voor iedereen is het fijn dat hij blijft. En het is fijn dat er duidelijkheid is. Maar voor ons was die er al een beetje."

Anita en Aras

Vurnon Anita is geen onbekende voor trainer Adrie Koster. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd door Willem II. Al was het volgens Anita niet zo dat de Tilburgse club bij hem aanklopte. "Aras (Özbiliz, red.) was hier naar toe gekomen en zodoende zijn we aan de praat geraakt en vroeg hij naar mijn situatie."

"Vorig seizoen sukkelde ik een beetje met een blessure. Dit seizoen heb ik te horen gekregen dat ik niet veel zou spelen", vervolgt de drievoudig international. "Aras heeft het hier aangekaart, dat hij nog een speler wist die graag wilde spelen en open stond om weer naar Nederland te komen."

Extra optie

Met Anita heeft trainer Adrie Koster weer meer mogelijkheden. De oefenmeester heeft hem opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met PSV, al is hij 'nog niet topfit'. Anita is een multifunctionele speler, maar richt zich vooral op een rol als middenvelder. "Maar als er op een andere positie problemen zijn, sta ik daar wel voor open om te spelen."

Op bezoek bij PSV

Willem II speelt zaterdag tegen PSV. In Eindhoven treft Koster, die nog geen basisplaats heeft voor Anita, als nummer vier de koploper. "Het seizoen is nog heel lang, er zijn drie wedstrijden gespeeld. We staan nu vierde, maar ik denk dat het wel een beetje vertekend is. Omdat we tegen ploegen gespeeld hebben waarvan wij zeggen: daar kunnen we punten tegen pakken."



"PSV is een topclub, die in allerlei opzichten verder is dan wij. Natuurlijk ben ik wel benieuwd wat wij kunnen brengen tegen dit PSV", aldus de Willem II-coach. "Ik weet niet of er iets te halen is. Het is gewoon een topclub. Thuis kunnen ze meer brengen dan normaal, publiek dat er achter staat. Ook voor ons, spelen in Eindhoven is altijd anders. Ik ben gewoon benieuwd hoe we het er vanaf gaan brengen."