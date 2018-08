Vrachtwagens botsen op elkaar op A16, één rijstrook dicht richting Breda

BREDA - Twee vrachtwagens zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A16 bij knooppunt Galder. De snelweg was daarom korte tijd dicht van Antwerpen richting Breda. Er is sinds kwart over drie één rijstrook open.

Wat er vrijdag precies misging, is nog niet duidelijk. Een van de twee vrachtwagens raakte zwaar beschadigd door de botsing. "Onze chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht", laat JLN Transport uit Etten-Leur weten. De man is wel aanspreekbaar. "Hij heeft ons zelf gebeld en ik heb hem kort gesproken. Maar verder weet ik niet veel meer."





Eén rijstrook is vanwege het ongeluk dus nog dicht. "Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voor ook die weer open gaat", laat een woordvoerder van Rijskwaterstaat weten. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder staat zo'n 6 kilometer file.









Omrijden via Bergen op Zoom

Verkeer vanuit Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. Automobilisten die vanuit Tilburg over de A58 richting Breda rijden ondervinden geen hinder van het ongeluk.