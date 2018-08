4000 kilo cocaïne in container met bananen: smokkelaars aangehouden in Oosterhout

OOSTERHOUT - Er zijn vijf mannen aangehouden in Oosterhout na de onderschepping van 4000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

De politie kwam de drugs in de haven van Antwerpen al op het spoor, maar liet de container als lokmiddel doorgaan op transport naar de eindbestemming: een loods in Oosterhout.

Het gaat om de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen, de 50-jarige bewoner van de woning grenzend aan een loods in Oosterhout en een 22-jarige man uit Amsterdam. Later werden nog twee mannen aangehouden van 21 en 48 jaar uit België.

Colombia

De cocaïne werd gevonden in een zeecontainer met een partij bananen als deklading. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland en afkomstig uit de havenstad Turbo in Colombia.

Na de aanhouding van de verdachten zijn er huiszoekingen gedaan in de loods en de woning in Oosterhout. Hierbij is communicatieapparatuur in beslag genomen. De mannen zitten op dit moment nog vast.

Eerdere aanhoudingen

De vondst volgt op eerdere aanhoudingen in Oosterhout deze week, waarbij vijf mensen werden aangehouden voor de smokkel van 3500 kilo cocaïne. Ook die drugs zaten in een zeecontainer die in de haven van Antwerpen is onderschept. De coke zat eveneens verstopt tussen een partij bananen en werd afgeleverd bij een transportbedrijf in Oosterhout.

De politie noemt het verband "erg toevallig". Een eventuele connectie wordt wel onderzocht, maar vooralsnog is die niet gevonden.