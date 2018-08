Kijk nou, in Tilburg zeiken ze niet alleen in kruiken [WILDPLAS KAART]

EINDHOVEN - Kruikenzeikers, het is de geuzennaam die de Tilburgers met trots dragen. Net zoals ze in Oosterhout allemaal omkijken als je 'Hé Kaaienschijter!' roept. Maar kloppen deze benamingen eigenlijk wel? We kijken even naar de cijfers.

LocalFocus publiceerde de aantallen wildplas (en wildpoep) boetes die in 2017 in Brabant zijn uitgedeeld. Relatief gezien lijken ze in Breda alles het vaakst te laten lopen met 23,3 boetes per tienduizend inwoners. De Kruikenzeikers doen het met 18,7 boetes per tienduizend inwoners wat rustiger aan.

Waarom de band de Veulpoepers uit Hilvarenbeek komt, laten we even in het midden.

Kijk hieronder hoeveel wildplas- en wildpoepboetes er uitgedeeld zijn in jouw gemeente: