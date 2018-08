Zelfs bij de buren is het gras niet meer groen, 'run' op planten na extreme droogte

BREDA - Geel gras langs de wegen en kalende bomen in de bossen. Het landschap in Brabant deed deze zomer Zuid-Frans aan. Ondanks regenbuien de afgelopen weken, hebben tuincentra en hoveniers de handen vol aan verdorde tuinen. Toch is nieuwe planten aanschaffen niet altijd nodig. "Vaak is het goed om te wachten, het liefst tot het najaar of zelfs het voorjaar", zegt hovenier Paul Janssen.

Dat vindt Tuinman Bart, zoals zijn bedrijf heet, om twee redenen. "De regen lijkt wel wat te doen, maar wat dieper in de grond merken we dat het nog steeds droog is." Daardoor zal nieuwe aanplant het moeilijk hebben. Ten tweede kan het nog best wel eens goed komen met de bestaande planten. "De natuur is zich nog aan het herstellen. Bomen en struiken die blad hebben laten vallen maken nog nieuwe aan." Na de winterperiode kunnen ze er best weer goed uitzien, afhankelijk van de plantsoort.

"We merken dat mensen terugkomen van vakantie en meteen de tuin gaan aanpakken", zegt Bianca van Veltom, van tuincentrum Poppelaars in Breda. Enkele klanten zijn er inderdaad driftig op zoek naar tuinplanten. "Omdat het nog steeds mooi weer is om buiten te zijn willen mensen veel groen in de tuin, dat is meer dan andere jaren", merkt Van Veltom. Meestal is die 'run' op planten er minder in deze tijd. "Mensen hebben echt de prikkel om kleur in hun tuin aan te brengen, zeker omdat het weer goed blijft."

Mensen willen groen

Dat mensen kleur willen is goed te merken aan het soort plant dat hard loopt. "De hortensia bijvoorbeeld, die bloeit heel lang", zegt Van Veltom. "En najaarsbloeiers. Maar er is ook veel vraag naar grassen, rhododendrons en groenblijvers. Die hebben het meest geleden door de droogte. Mensen willen dat vernieuwen. De rhodondendron heeft over het algemeen het meest geleden, die hebben ondiepe en korte wortels." Om ervoor te zorgen dat deze planten minder kwetsbaar worden voor warmte heeft Van Veltom een simpele composteertip. "Strooi de herfstbladeren straks tussen de planten."









Met de gieter erlangs

Dat mensen kampen met droge tuinen merkt Janssen vooral aan de telefoontjes die hij deze weken krijgt. "Veel mensen bellen met tips over onderhoud van planten. Ze hoeven niet een nieuwe tuin, maar mensen zien duidelijk dat hun tuin meer zorg nodig heeft." Maar wat doe je met planten die het moeilijk hebben? Janssen: "Dan is de kunst om ervoor te zorgen dat de plant minder verdampt. Dat kun je vaak doen door te stropen, dat is het blad verwijderen. De plant zal dan gaan investeren in nieuw blad. Halveren en dus rigoureus snoeien kan ook een oplossing zijn, afhankelijk van het soort plant. En een paar keer extra met de gieter erlangs helpt altijd." Van Veltom ziet dat er ook mensen zijn die de planten gewoon vervangen. "Voor 6 euro heb je vaak ook nieuwe. Mensen die hun tuin extra verzorgen zie ik natuurlijk niet."









Extremen

De voorspelling is dat het weer in de toekomst steeds meer extremen vertoont. Volgens Janssen is het goed in de tuin na te denken over een goede voorbereiding hierop. "Er is soms ineens veel te veel water en soms een tijd lang te weinig. Het is handig om water op te kunnen slaan. De bekende regenton is daar een makkelijk voorbeeld van, maar opslaan in een tank zou ook kunnen." Zelf experimenteert hij met een speciaal materiaal op het gras. "De toplaag van het gras hebben we behandeld met een middel dat langdurig vocht vasthoudt en dat gereguleerd weer afgeeft. Dat zou liters sproeiwater kunnen schelen." Van Veltom wordt geregeld gevraagd of het een goed idee is om palmbomen te planten. "Laten we eerst even wachten of het echt zo extreem blijft."