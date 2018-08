PSV presenteert zijn kersverse aanwinsten: Mexicaan Érick Gutiérrez en Australiër Aziz Behich

EINDHOVEN - PSV heeft vanmiddag op de slotdag van de transfermarkt zijn jongste twee aanwinsten gepresenteerd: de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez en de Australische vleugelverdediger Aziz Behich.

Vooral met het aantrekken van Gutiérrez wordt voor PSV een droom werkelijkheid. De middenvelder van de Mexicaanse topclub Pachuca stond al geruime tijd op het verlanglijstje van de Eindhovense club, die na het veiligstellen van Champions League-voetbal uiteindelijk acht miljoen euro voor hem neertelde.

Herenigd

De 23-jarige Gutiérrez tekende een contract voor vijf seizoenen. Hij is goed bevriend met PSV-aanvaller Hirving Lozano, met wie hij bij Pachuca al vanaf de jeugd samenspeelde. Na een jaar uit elkaar te zijn geweest worden de twee internationals nu dus weer herenigd.









Behich tot medio 2021

De Australische international Aziz Behich komt over van de Turkse club Bursaspor. De 27-jarige linksback ondertekende in Eindhoven een contract tot medio 2022.

Behich, die bij PSV vaste stand-in voor Angeliño zal zijn, is een goede bekende van PSV-trainer Mark van Bommel. Hij behoorde tijdens het afgelopen WK in Rusland tot de selectie van Australië, waarbij Van Bommel als assistent van bondscoach Bert van Marwijk fungeerde. Behich kwam afgelopen zomer in alle WK-duels in actie.









Onvoorstelbaar

In 2013 stapte Behich over naar Bursaspor, maar na een half jaar kwam hij opnieuw een seizoen lang voor Melbourne City uit. Een jaar later keerde de Australiër terug naar de Turkse club. Sindsdien speelde hij ruim 140 wedstrijden voor Bursaspor.

,,Ik kijk er ontzettend naar uit om hier te gaan spelen. Ik was woensdag bij de wedstrijd tegen BATE Borisov en de manier waarop de fans tekeergingen was onvoorstelbaar, liet Behich weten.

Opgelucht

Gutiérrez liet weten opgelucht te zijn dat zijn langverwachte transfer naar Eindhoven eindelijk succesvol werd afgerond in de hectische uren na het thuisduel met BATE Borisov van woensdag. "Uiteindelijk is alles heel snel gegaan. Ik ben blij dat het nu rond is."