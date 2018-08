Dit eten Guus Meeuwis en andere bekende Brabanders vanavond

EINDHOVEN - Guus Meeuwis begint zijn theatertour 'Geluk' met een pittige maaltijd. Bekende Brabantse kok Peter Kesseler maakt een kip curry en plaatst het recept online zodat we allemaal mee kunnen genieten met 'onze Guus'!

Vrijdagavond heeft Meeuwis de try-out van zijn theatertour in De Kring in Roosendaal. Speciaal voor die gelegenheid haalde Peter zijn pannen tevoorschijn. Want hoe kan je je avond nu beter beginnen dan met een goede maaltijd?

Maar niet alleen Guus Meeuwis heeft een lekker bordje op tafel staan vrijdagavond. We konden het niet laten en informeerden ook even wat de beroemde Brabantse Chinees-eter Frans Bauer op zijn bordje heeft liggen. Het antwoord: rode kool met kippenpootjes. Oranjefan Johan Vlemmix vult zijn buikje met boerenkool met worst. Eet smakelijk!