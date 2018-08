Virgil van Dijk in de race voor prestigieuze maandelijke prijs in de Premier League

LIVERPOOL - Liverpool-verdediger Virgil van Dijk is genomineerd voor de EA Sports Player of the Month Award, de maandelijke prijs voor beste speler in de Premier League.

De Bredanaar heeft concurrentie van zes andere spelers: zijn ploeggenoot Sadio Mané, Benjamin Mendy (Manchester City), Neil Etheridge (Cardiff City), Roberto Peyrera (Watford), Marcos Alonso (Chelsea) en Lucas Moura (Tottenham Hotspur).

Complimenten

Van Dijk is al maanden van grote waarde in de defensie van Liverpool. Sinds zijn overstap van Southampton naar The Reds begin dit jaar hield geen enkele club in de Premier League zo vaak de nul als Liverpool. Van Dijk werd de voorbije weken vanwege zijn spel als stabiele, krachtige leider in de achterhoede overladen met complimenten van pers en analisten.

Als Van Dijk de prijs wint, wordt hij de zevende Nederlander in de historie van de Premier League die dat flikt. Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Tim Krul gingen hem voor.