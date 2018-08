Europese vlag voortaan prominent in Brabantse Statenzaal

De Europese vlag is straks te zien in het provinciehuis. (Foto: Pixabay)

DEN BOSCH - In de vergaderzaal van Provinciale Staten van Brabant zal voortaan ook de Europese vlag hangen. Een meerderheid van de Staten heeft dat vrijdag besloten.

De meeste Brabantse Statenleden vinden dat onze provincie zo nadrukkelijk deel uitmaakt van Europa dat dat best te zien mag zijn. Daarom wordt er naast de roodwit geblokte Brabantse vlag en het Nederlandse rood-wit-blauw nu de Europese blauwe met gouden sterren geplaatst.

Niet buigen

Niet alle partijen stemden in met dat voorstel. De PVV wilde het niet want die partij is sceptisch tegenover Europa. Het prominent plaatsen van een vlag wordt gezien als een onnodige buiging voor Europa.

De Partij voor de Dieren wilde er ook niet aan. De PvdD houdt niet van vlagvertoon omdat dat de problemen waar de Brabantse politiek voor staat daarmee niet worden opgelost.