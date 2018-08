A2 richting Maastricht weer open na ongeluk met vijf auto's

EINDHOVEN - De A2 richting Maastricht was vrijdagavond korte tijd afgesloten tussen knooppunt De Hogt en afrit Leende na een grote botsing tussen vijf auto's. Het gestremde verkeer werd eventjes over de vluchtstrook geleid. Inmiddels lost de file op: rond halfzeven was de weg weer geheel open.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Met name aan de zuidkant van Eindhoven stond het verkeer vast. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.