Zin in Spek en Lapje? Mini-varkens zoeken nieuw baasje

RAVENSTEIN - Spek en Lapje, hun namen verraden het al een beetje, zijn twee mini-varkens. Ze zijn twee weken geleden door hun baasje afgestaan aan het dierencentrum in Ravenstein. Dat zoekt nu een nieuw onderkomen voor de vierjarige zwijntjes.

Spek en Lapje zijn volgens de voormalige eigenaar 'erg aanhankelijk'. Lapje is een gecastreerd mannetje en laat zich graag over zijn buik masseren. Spek is de volslanke vrouwelijke partner. Vanaf hun geboorte is het tweetal al samen, zo valt op Facebook te lezen.

Tekst gaat onder illustratie verder.

Het baasje kon niet langer voor beide dieren zorgen en stond ze af aan het dierencentrum. Volgens Rens van Lieshout, eigenaar van het dierencentrum, gebeurt dat steeds vaker. "We vangen allerlei soorten dieren op, behalve honden en katten", vertelt hij.

Volgens hem gaat het vooral om landbouwhuisdieren, zoals deze zwijntjes. "Soms worden ze afgestaan, maar meestal dumpen de eigenaren ze in een bos of gewoon langs de weg." Hierdoor is het dierencentrum aan de Dorpenweg uitgegroeid tot het grootste in zijn soort in Nederland.

Politiewagen

Sinds dit jaar werkt het opvangcentrum samen met de dierenambulance Brabant Noord-Oost. Tot opluchting van de politie. "Agenten stonden met de handen in het haar al er weer ergens varkentjes werden aangetroffen. De dieren moesten dan op de achterbank van de politiewagen naar Ravenstein. Meestal kwam er na afloop dan een grondige poetsbeurt van de auto aan te pas, voordat de agenten weer aan het werk konden. Dat is nu opgelost", aldus Van Lieshout.

Tijd en ruimte

Intussen doet de 'advertentie' van Spek en Lapje het erg goed op social media. De zwijntjes zijn al volop gedeeld. Er hebben zich al een flink wat kandidaten gemeld om de mini-varkens over te nemen. Het dierencentrum stelt daarvoor een aantal voorwaarden.

Van Lieshout: "De nieuwe eigenaar moet de dieren voldoende tijd en ruimte kunnen bieden. Ook moet de registratie bij het ministerie van Landbouw in orde zijn." Volgens hem varieert de doorlooptijd van de opgevangen dieren. "Spek en Lapje doen het goed maar soms hebben we ook dieren hier die pas na een jaar een nieuw baasje vinden."