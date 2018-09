Tekort aan verpleegkundigen in Brabantse ziekenhuizen: ETZ Tilburg sluit spoedeisende hulp deels

TILBURG - Tilburg heeft vanaf dit weekend in de avond en nacht nog maar één werkende afdeling Spoedeisende Hulp. Het ETZ TweeSteden sluit de post voortaan namelijk na acht uur in de avond. Daardoor moeten patiënten in de late uren naar het zes kilometer verderop gelegen ziekenhuis, het ETZ Elisabeth. Belangrijke reden: een tekort aan specialistische verpleegkundigen. Een probleem waar zeker zeven van de tien grote Brabantse ziekenhuizen mee te maken heeft, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Met een tekort van twintig specialistische verpleegkundigen lukt het bij het ETZ TweeSteden niet langer om de roosters rond te krijgen. Een uitzonderlijke situatie, zegt bestuursvoorzitter Bart Berden: "Ik heb nog nooit meegemaakt dat we hier zoveel mensen op de Spoedeisende Hulp tekort kwamen."

Overlast

Het sluiten van de Spoedeisende Hulp in het TweeSteden stond al een tijd op de planning, nu het ziekenhuis gefuseerd is met het Elisabethziekenhuis. In 2025 zouden de twee locaties samen één grote Spoedeisende Hulp moeten hebben. Maar de maatregel zoals die nu genomen wordt, was zeker niet de bedoeling, vertelt Berden. "Dit gebeurt eerder dan we willen. Je kan het wel een noodmaatregel noemen." Bovendien is ook de volledige sluiting van de Spoedeisende Hulp - met uitzondering van een paar specialistische afdelingen - naar voren gehaald. Dit gebeurt al in januari 2019.

"Mensen zijn gewend aan twee goede hulppunten in de stad, dus het is zeker een heftige maatregel. Maar zelfs met kunst- en vliegwerk krijgen we de roosters nu niet meer rond. Dan moet je een keuze maken", zegt Harm van de Pas, arts op de Spoedeisende Hulp.

De verwachting is niet dat de maatregel direct tot grote overlast voor patiënten zal leiden. De avonden en nachten zijn doorgaans relatief rustig. Bovendien blijft het ziekenhuis ernstige gevallen en mensen die door de huisarts worden doorverwezen nog wel opvangen. "Het betekent dat patiënten zes kilometer verder moeten rijden, dat is vervelend, maar wel relatief", zegt Van de Pas. "We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de wachttijden binnen de perken blijven."

Probleem in heel Brabant

Het ETZ is niet het enige Brabantse ziekenhuis dat kampt met een tekort aan personeel voor de Spoedeisende Hulp. Van de negen ziekenhuizen die hebben gereageerd op een rondgang van Omroep Brabant, zeiden er zeven problemen te hebben met het invullen van openstaande vacatures. In alle gevallen werd de specialistische verpleging als hoofdpijndossier genoemd.

Alle ondervraagde ziekenhuizen zeggen bovendien het probleem te kennen en maatregelen te nemen om te voorkomen dat de tekorten (te veel) oplopen. Een drastische maatregel zoals in Tilburg wordt nog door geen ander ziekenhuis aangekondigd.

Oplossingen

In het dagelijkse werk betekent het tekort aan specialistische verplegers dat de druk op het personeel flink groter wordt. "Het betekent dat iedereen in dit ziekenhuis mee moet helpen", zegt Van de Pas. "Het betekent ook dat ik als dokter niet te beroerd moet zijn om een bloeddruk te meten als de verpleegkundigen te druk zijn."

Het ETZ is inmiddels druk bezig om te voorkomen dat het tekort tot nieuwe problemen zorgt. Het ziekenhuis leidt intern extra op en er wordt gekeken hoe het aanwezige personeel ook op andere manier ingezet kan worden. Berden: "Als mensen die lager geschoold zijn toch ingezet kunnen worden voor bepaalde taken, kan dat helpen. Daarmee kunnen we het aantal handen aan het bed laten toenemen."

Ook is er de roep naar de politiek in Den Haag. Niet om 'een zak met geld', zegt Berden, maar wel om te kijken hoe er meer mensen opgeleid kunnen worden. Volgens Berden is het nodig dat er meer aandacht komt voor het personeelstekort, Nederland moet wakker worden. "Het is mij een raadsel waarom dit anders wordt gezien dan bijvoorbeeld het lerarenprobleem. Als je dit niet goed doordenkt, dan gaat het probleem alleen nog maar groter worden."

Zieltjes winnen

Uiteindelijk ligt de oplossing voor een groot deel bij het winnen van zieltjes voor het vak. Van de Pas geeft alvast het goede voorbeeld: "Verpleegkundige zijn op de Spoedeisende Hulp is een pittige baan, maar de mensen die er geschikt voor zijn, zullen allemaal beantwoorden dat het het mooiste vak is dat er bestaat."