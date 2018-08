Vrouw in ziekenhuis na ongeluk, politie zoekt doorrijder

WAALWIJK - Op de Cartografenweg in Waalwijk is vrijdagavond een automobiliste gewond geraakt bij een ongeluk. De vrouw stond stil toen iemand anders achterop haar auto reed. Die andere automobilist reed vervolgens door.

Door de knal werd de auto van het slachtoffer gelanceerd tegen een verkeersbord en kwam vervolgens halverwege de weg en het fietspad tot stilstand.

Politie zoekt doorrijder

De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto is door een takelbedrijf afgevoerd. De politie is op zoek naar de doorrijder.