Keeper Mark Birighitti per direct weg bij NAC

BREDA - Mark Birighitti vertrekt per direct bij NAC Breda. De Australische doelman en de Bredase club zijn een ontbinding van het contract overeengekomen.

NAC nam Birighitti vorige zomer over van Swansea City. Sindsdien stond de Australiër in de Eredivisie tijdens zestien wedstrijden onder de lat. Zijn laatste optreden voor NAC was de openingswedstrijd van dit seizoen tegen AZ, een duel dat de Bredanaars met 5-0 verloren. Birighitti verloor na die zeperd zijn plek in de basis.

"Helaas is de periode van Mark bij NAC niet geworden waarop we van tevoren met elkaar hadden ingezet", zegt technisch directeur Hans Smulders op de website van de club. "Door de komst van twee nieuwe keepers is het perspectief op speelminuten voor hem aanzienlijk verkleind."

Goede herinneringen

Birighitti, die op dit moment onderhandelt met een nieuwe club, kijkt ondanks zijn vertrek door de achterdeur toch tevreden terug op zijn periode bij NAC. "Ondanks dat ik er meer van had verwacht, houd ik ook goede herinneringen over aan NAC. De overwinning in De Kuip tegen Feyenoord en de ontlading die daarna los kwam is iets dat ik bijvoorbeeld niet snel meer ga vergeten."