Vandalen houden huis, 'beeldenstorm' in Kloostertuin Velp

Het compleet vernielde heilig hartbeeld in de kapel in de kloostertuin in Velp

VELP - Vandalen hebben huisgehouden in de tuin van het voormalige nonnenklooster in Velp, bij Grave. Van het Heilig Hartbeeld in de kapel is weinig anders meer over dan scherven. Ook het beeld van de heilige Antonius heeft het moeten ontzien.

"Eerst dacht ik nog heel naïef dat het misschien de wind was geweest", zegt Babs Jasper, beheerder van het voormalige klooster en de tuin. Ze heeft geen idee wie er achter de vernielingen, die vorig weekend zijn gepleegd, zit. Om de idyllische tuin met appelbomen en struiken staat een forse muur. Maar wie de weg kent, die kan zo de tuin in lopen via het klooster.

Restauratie

Het beeld van de heilige Antonius is iets minder zwaar beschadigd dan het Heilig Hartbeeld. Na publicaties over de 'beeldenstorm' op social media en in de krant heeft zich spontaan een restaurateur gemeld. Hij wil het beeld na de kerst gaan opknappen. Het Heilig Hartbeeld lijkt niet meer te redden. "Misschien ligt er ergens nog een Heilig Hartbeeld opgeslagen dat wij kunnen gebruiken", zegt Babs Jasper.

Het klooster wordt momenteel opgeknapt. Kamers zijn verhuurd als 'short stay'. Er wonen vooral tijdelijk veel gescheiden mannen en expats. Maar die hebben ook niets gemerkt van de vernielingen in de tuin.