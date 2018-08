Volg hier live de duels van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

Vanavond komen zes Brabantse clubs in actie in de Keuken Kampioen Divisie.

EINDHOVEN - De zes Brabantse clubs zijn om 20.00 uur begonnen aan de derde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de duels.

Tussenstanden:



RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-1

Mohamed Rayhi zet de bezoekers na zeventien minuten op voorsprong, 0-1.



FC Den Bosch - Jong Ajax 1-0

Na acht minuten is het al raak voor de thuisploeg: Stefano Beltrame opent de score, 1-0. Da's de tweede dreun in korte tijd voor de Amsterdammers, die Noa Lang zagen uitvallen met een knieblessure. Op slag van rust krijgt Oussama Bouyaghlafen de rode kaart na een opstootje. Den Bosch met tien man verder.









TOP Oss - SC Cambuur 1-1

Bryan Smeets zet de Ossenaren in de veertiende minuut op voorsprong met zijn tweede competitietreffer van dit seizoen. Vlak na rust komt Cambuur langszij door een doelpunt van Kevin van Kippersluis.

FC Eindhoven - Almere City 0-0



Jong PSV - Helmond Sport 0-0

Bij Jong PSV is de miljoenenaankoop Maxi Romero van de partij. Hij is hersteld van een lichte blessure. Ook Cody Gakpo en Armando Obispo, regelmatig actief bij het eerste elftal, doen mee bij de Eindhovenaren.



Statistieken en opstellingen vooraf:

• TOP Oss en RKC Waalwijk zijn als enige Brabantse clubs nog zonder puntenverlies bij de start van de derde speelronde.

• FC Eindhovenaren gaat tegen Almere City FC op jacht naar zijn eerste punt(en) in dit seizoen. De ploeg van trainer David Nascimento verloor zijn eerste twee duels van achtereenvolgens Jong PSV en Go Ahead Eagles.

• TOP Oss won zijn laatste twee duels met SC Cambuur, nadat het daarvóór vier keer op rij verloor van de Friezen.