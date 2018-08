Asbest vrijgekomen bij brand in Breda, tientallen bewoners mogen achtertuin niet in

BREDA - Bij een brand in twee garageboxen aan de Brandebeemd in Breda is vrijdagavond asbest vrijgekomen. Bewoners van circa vijftig omliggende woningen wordt verzocht voorlopig niet in de achtertuin te komen en ramen en deuren gesloten te houden.

De asbest zat in de daken van de garageboxen. Zaterdag, bij daglicht, wordt gekeken hoeveel asbest er precies is vrijgekomen. Een bedrijf zal de asbest vervolgens opruimen. Het is nog onduidelijk waardoor de brand ontstond.