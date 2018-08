Jongetje (5) weer terecht in Tilburg na massale zoektocht door buurtbewoners

TILBURG - In de Reeshof in Tilburg was vrijdag sinds zeven uur 's avonds een 5-jarig jongetje vermist. Rond tien uur is de jongen in goede gezondheid aangetroffen in de buurt van winkelcentrum Heyhoef. Naast de politie was ook een grote groep vrijwilligers op zoek naar de jongen in Tilburg-West en de Reeshof.

Er werd een Burgernetmelding uitgestuurd.