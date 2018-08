Stijn (23) en Ruben (22) helpen studenten aan een kamer.. in Zuid-Amerika

BREDA - Stel je voor: je wilt stagelopen of studeren in Latijns-Amerika, maar je hebt geen idee waar je moet beginnen met zoeken. Dan kun je natuurlijk gaan googelen, maar je kunt ook contact opnemen met Stijn en Ruben Wollerich. Deze Bredase broers zijn hun eigen gratis bemiddelingsbureau gestart. De ene vanuit Medellín, de ander vanuit Breda.

Rond april 2017 kwamen de broers met het idee voor Tellanto. “Het is voor studenten vaak heel stressvol om een stage in het buitenland te vinden, zeker in Latijns-Amerika, waar ze toch wat lakser zijn”, vertelt Stijn vanuit Colombia aan Omroep Brabant. “Ik zat zelf ook met die deadline-stress, dus moest ik een dure bemiddelaar inschakelen.”

Gratis

Betalen voor hun diensten hoeven de studenten niet. “Soms kost een bemiddelingsbureau wel tot duizend euro. Studenten hebben het niet zo breed, dus wij willen ze op deze manier tegemoet komen”, legt Stijn uit. “De huisbazen van de huizen op onze website betalen ons een bedrag voor de studenten die we aanleveren. Zo verdienen we er toch een beetje aan.”

Maar rondkomen van dat bedrag kunnen de broers nog niet. Stijn werkt dan ook fulltime en Ruben studeert nog in Amsterdam.

Ondanks dat de broers duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, gaat de samenwerking goed. “Ik doe veel voorbereidend werk voor Stijn, zodat hij op locatie kan afspreken met huisbazen en studenten”, vertelt Ruben. “Ik regel ook evenementen waar we informatie geven over Latijns-Amerika.”

Verliefd

Stijn was zelf onderdeel van een uitwisseling in Mexico en liep stage in Tokio en in Medellín. De laatste stad veroverde zijn hart. “De vrijheid is mooi. Mensen doen wat ze willen. Het weer helpt natuurlijk ook mee.” Ook Ruben heeft een zwak voor Zuid-Amerika; hij woonde een tijd in Panama en wil na zijn studie misschien ook naar Colombia vertrekken. “Het is avontuurlijk. We zijn continu bezig met het zetten van nieuwe stappen. Je bevindt je in het onbekende.”

Toekomstplannen

Volgens Ruben krijgen de broers veel aanmeldingen van studenten, maar kunnen ze ze niet allemaal onderdak bieden. “Veel huizen zitten vol. Daarom willen we graag zelf een Tellanto-huis openen met plek voor acht tot twaalf studenten. Misschien ga ik dan na mijn master ook wel die kant op. Gelukkig snapt mijn moeder heel goed dat we graag in het buitenland wonen.”