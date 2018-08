NAC'er Jordan van der Gaag op huurbasis naar Helmond Sport

HELMOND - Jordan van der Gaag verkast per direct naar Helmond Sport. De 19-jarige middenvelder gaat voor één seizoen op huurbasis aan de slag bij de ploeg van trainer Rob Alflen.

Van der Gaag bewandelt daarmee dezelfde weg als Bodi Brusselers, Diego Snepvangers, Richelor Sprangers en Bart Meijers, die in de afgelopen maanden reeds werden uitgeleend met dank aan de samenwerking tussen NAC en Helmond Sport.

Uit de jeugd van Benfica

Van der Gaag kwam vorig jaar september over uit de jeugdopleiding van het Portugese Benfica en tekende een driejarig contract bij de Parel van het Zuiden. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde het afgelopen seizoen zijn wedstrijden bij NAC Onder 19 en Jong NAC. Na een sterke voorbereiding maakte de jonge voetballer onlangs in de uitwedstrijd tegen AZ zijn debuut in het betaald voetbal.

Hans Smulders, technisch directeur van NAC: "Jordan heeft zich het afgelopen halfjaar in rap tempo ontwikkeld. Hij zit er bij NAC al erg dicht tegenaan, maar ik verwacht dat hij bij Helmond nog meer kans maakt op speelminuten. Dat is in deze fase van zijn ontwikkeling belangrijk."

Spelen onder druk

Van der Gaag: "Aan het begin van dit seizoen heb ik al aan het grote werk mogen ruiken met twee invalbeurten in de Eredivisie. De stap naar Helmond is voor mij echter een mooie kans om meer wedstrijden onder een bepaalde druk te spelen. Dat er ook andere jongens van NAC bij Helmond zitten maakte deze keuze voor mij nog makkelijker."