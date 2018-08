Bryan Smeets na eerste nederlaag TOP Oss: 'Niet verloren van Cambuur, maar van onszelf'

OSS - TOP Oss kon vrijdagavond geen passend vervolg geven aan de goede resultaten van de eerste twee speelronden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Klaas Wels leed thuis tegen SC Cambuur zijn eerste nederlaag van het seizoen: 1-3.

"We hebben niet verloren omdat Cambuur zo goed was, we hebben gewoon van onszelf verloren", moest TOP Oss-aanvaller Bryan Smeets constateren. "En dat is balen, want eigenlijk is er helemaal niets aan de hand in de wedstrijd. Hier moeten we snel van leren. We moeten zorgen dat we dit soort wedstrijden gewoon gaan winnen."

Belangrijk zijn

Smeets zette zijn ploeg in de twaalfde minuut nog wel op voorsprong tegen zijn voormalige werkgever, maar zag TOP na rust onnodig verliezen. Met twee goals na drie speelronden is de aanvaller uitstekend aan het nieuwe club begonnen.

"Het is een wereld van verschil met mijn tijd bij Cambuur, maar die periode ligt achter me. Ik ben uitstekend opgevangen hier. We hebben een kwalitatief goede ploeg en daarin hoop ik belangrijk te kunnen zijn."