Damian maakt overstap van TOP Oss naar...PSV TV: 'Ik zie mijzelf niet als groot talent'

OSS - Damian van Essen maakt een mooie voetbaltransfer. Het negentienjarige talent verhuist van TOP Oss naar... PSV TV. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij bij de Ossenaren en ontwierp daar de televisietak. Een groot talent in de media dus. Toch blijft Damian met beide benen op de grond. “Ik zal mezelf nooit zo omschrijven.”

Naast zijn werkzaamheden bij TOP Oss TV is Damian een 'manusje van alles' bij de club. “Ik frituur ook de kroketten, ben af en toe perschef en zo en nu dan stadionspeaker.” Bij de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden mag Damian de opstellingen opnoemen en de doelpuntenmakers. “Ik sta gewoon op het veld tijdens de wedstrijd. Dan krijg je de adrenaline van de wedstrijd mee”, aldus Damian.





Vijftienjarige leeftijd

Het was Damian zelf die vond dat er iets moest gebeuren op het gebied van video bij TOP Oss. “In die tijd was er alleen tekst. Ik zag genoeg mogelijkheden, en het mooie is dat je hier ook echt kansen krijgt. Ik heb mij echt kunnen ontwikkelen.” Kroketten bakken en stadionspeaker zijn, zit er bij PSV niet in. “Ik ga mij in Eindhoven volledig richten op tv. Dat is niet erg. Bovendien blijf ik met mijn bedrijfje ook actief bij TOP.









Gevoel volgen

Ondanks zijn jeugdige leeftijd ziet Damian zichzelf niet als groot talent. “Ik vind mooi dat jij mij zo noemt, maar dat zou ik over mezelf nooit zeggen. Ik vind dit werk gewoon heel leuk, en als het je passie is, dan gaat het vanzelf. Ik heb verder ook geen carrièreplanning. Ik volg gewoon mijn gevoel.”





“Een echt TOP-hart, maar ook kritisch”

De wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden was zijn laatste voor TOP Oss TV. Trainer Klaas Wels gaat Damian missen. “Hij is positief, maar kritisch als het moet. Als het moet, pakt hij mij ook aan en dat moet gewoon kunnen. Inmiddels heeft hij echt een TOP-hart, maar de uitdaging bij PSV TV gun ik hem van harte.





Wels ziet een grote toekomst voor Damian. “Het is ontzettend knap wat hij heeft opgebouwd bij TOP. Dat PSV hem deze kans gunt, zegt wel iets. Negentien jaar is hij, maar als je dit nu al kan bereiken, mag je daar trots op zijn.” Toch denkt Damian dat hij Wels snel weer tegenkomt. “Over een paar jaar doen wij deze interviewtjes bij PSV”, grapt de jonge mediamaker.