15.000 klachten over vliegverkeer Eindhoven Airport in drie maanden

EINDHOVEN - Eindhoven-Noord en delen van de gemeente Son en Breugel worden hoorndol van de vliegactiviteiten rondom Eindhoven Airport. Dit blijkt uit het aantal klachten over geluidshinder dat het afgelopen kwartaal is gemeld. In mei, juni en juli is ongeveer 15.000 keer aan de bel getrokken. Dat was twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van dit jaar. De aanleiding zijn andere vliegroutes gedurende deze periode.

In heel 2017 werd 28.658 keer geklaagd. Overigens worden al deze cijfers vertekend door notoire klagers, die om de haverklap hun ongenoegen uiten. Met hen neemt het ministerie van Defensie geen contact meer op, andere ‘gedupeerden’ krijgen indien gewenst wel tekst en uitleg.

Stijging al voorspeld

De meeste overlast van Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport wordt ’s morgens om zeven uur ervaren en dan vooral in het weekend. De enorme stijging van het aantal klachten werd in april al voorspeld door het Bewonersplatform Woensel-Noord in Eindhoven. Volgens deze belangenclub komt dit, omdat er in de maanden mei, juni en juli vanaf de luchthaven wordt opgestegen in noordelijke richting. Dit is het gevolg van een beslissing van de luchtverkeersleiding om het vliegverkeer evenrediger te spreiden en zo onder meer de Kempen te ontzien.



Willem van den Brink van het bewonersplatform zegt dat hij dit probleem de afgelopen jaren herhaaldelijk onder de aandacht heeft gebracht bij het ministerie van Defensie en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). In deze commissie zitten mensen, overheden en andere instanties die (in)direct met Vliegbasis Eindhoven te maken hebben. Ook de vliegbases in Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht hebben zo’n overlegorgaan.

'Niet nodig'

Het Bewonersplatform heeft het idee dat vliegtuigen bewust een andere route kiezen, terwijl dit niet nodig is. In een brief aan de COVM wordt gepleit om bij keuzevrijheid niet meer de noordelijke vertrekrichting aan te houden. Hierdoor kunnen Eindhoven-Noord, maar ook Son en Breugel en Best worden ontzien. Dit zou vooral moeten gelden in de periode van april tot en met oktober. “Op deze manier is het mogelijk om de hinder bij mooi weer/terrasdagen beter te spreiden”, zo staat in het voorstel.



