Fans Willem II om middernacht opgetogen naar stadion: Fran Sol blijft in Tilburg

TILBURG - Tientallen Willem II-supporters trokken rond middernacht naar het stadion van hun club aan de Goirleseweg. De fans wilden hiermee hun blijdschap uitdrukken omdat clubtopscorer Fran Sol niet is overgenomen door een andere club tijdens deze transfertermijn. Om middernacht sloot de tranfertermijn en is het niet meer mogelijk om spelers van club te laten wisselen.

Tientallen fans stonden rond middernacht voor het stadion met een groot spandoek. Ook werd het standbeeld van Willem II-held Jan van Roessel voorzien van Spaanse vlaggen.

Sol is een sleutelspeler bij Willem II. De Spanjaard kwam in de zomer van 2016 over van Villarreal - waar hij amper aan voetballen toekwam en groeide in Tilburg al snel uit tot publiekslieveling. In zijn eerste seizoen in Nederland was Sol tien keer trefzeker, het afgelopen seizoen zelfs zestien maal. En ook tijdens de nieuwe voetbalcompetitie heeft Sol alweer drie keer het net gevonden.

Aderlating

Maar vanwege zijn doelpunten ontstond bij de fans de vrees dat er zoveel belangstelling voor Sol zou komen en dat hij Tilburg achter zich zou laten. Dat zou een serieuze aderlating zijn voor Willem II. Groot was dan ook de opluchting bij de supporters toen de Spanjaard om middernacht nog altijd Willem II'er bleek.