Familie vermist jongetje (5) opgelucht: 'Het was een hel voor ons'

TILBURG - Een 5-jarig jongetje hield vrijdagavond urenlang de gemoederen bezig in Tilburg en omgeving. Hij verdween spoorloos om zeven uur, tot schrik van zijn ouders. Daarop werd een Burgernetmelding verstuurd en besloot een grote groep buurtpreventievrijwilligers een zoektocht op poten te zetten, samen met de politie en tientallen vrijwilligers.

Rond tien uur verscheen de jongen in goede gezondheid terug thuis. "Hij was in De Moer geweest", laat de oma van het jongetje zaterdagochtend weten. Het kind blijkt er op de fiets vandoor te zijn gegaan.

De jongen zou die fiets zondag krijgen voor zijn verjaardag. "Zijn ouders hadden de fiets op slot voor de deur gezet, met de boodschap dat hij die dit weekend zou krijgen." Maar toen zijn ouders in de tuin zaten, pakte het kind de fietssleutels, haalde hij de fiets van het slot en is hij gaan fietsen.

Kinderen die hij niet kende

Uiteindelijk kwam hij dus in De Moer terecht. "Daar is hij gaan spelen met kinderen van een jaar of 12, kinderen die hij niet kende. Toen het donker werd, gaf hij aan dat hij naar huis moest. Naar de Reeshof. Maar dat leek de kinderen zo in het donker geen goed idee. Daarop waarschuwden zij hun ouders. Een moeder besloot daarop met het jongetje mee te gaan naar de Reeshof. Omdat het licht van haar fiets niet werkte, besloot ze met het kind de bus te nemen."

In De Reeshof aangekomen, zocht het jongetje de weg naar huis, maar dat was lastig in het donker. "Maar toen zag hij zijn school en vanaf daar wist hij de weg naar huis. De vrouw is met hem meegegaan."

'Zelfs hangjongeren hielpen mee'

De opluchting bij de familie is enorm. "We hebben met 'ik weet niet hoeveel' auto's gezocht, er was politie op de been, een helikopter... Zelfs hangjongeren zijn vrijwillig mee gaan zoeken", vertelt oma. "We hebben met zaklantaarns in sloten gekeken... Het is een hel geweest."