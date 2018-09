Maarten van der Weijden heeft al 4,7 miljoen euro bij elkaar gezwommen en krijgt standbeeld

Maarten van der Weijden, even terug in Burdaard (foto: Maaike van der Hoek/Omrop Fryslân).

BURDAARD - Vier en een half miljoen euro. Op dit bedrag had Maarten van der Weijden uit Waspik vóór aanvang van zijn 11stedenzwemtocht gemikt. Inmiddels is er ruim twee ton meer binnen. Bijna twee weken nadat hij voortijdig zijn avontuur moest beëindigen, staat de teller op 4,7 miljoen euro.

De opbrengst gaat naar twaalf kankeronderzoeken. Van der Weijden keerde zaterdagochtend even terug naar het Friese Burdaard. Daar moest hij maandag 20 augustus doodop zijn tocht staken, na 163 kilometer en 55 uur zwemmen.



LEES OOK: Ereburger Maarten van der Weijden haalt ruim 4,3 miljoen euro op voor kankeronderzoek



Standbeeld voor Van der Weijden

Eerder deze zaterdag werd bekend dat er een standbeeld komt voor de krachtpatser. Een kunstenaar uit het Friese Ferwert gaat het beeld maken. De mensen die hiervoor het initiatief hadden genomen, dachten dertig dagen nodig te hebben om dit voor elkaar te krijgen. Ze waren ook een crowdfunding begonnen om vijftigduizend euro bij elkaar te krijgen, maar Omrop Fryslân meldt dat de actie na drie dagen al is geslaagd.



Jouta gaat het beeld gratis maken en een bedrijf in Burdaard hoeft geen geld voor het plaatsen ervan. Volgens de omroep zal de kopie van Van der Weijden nog dit jaar in de haven van dit dorp worden onthuld.