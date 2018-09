Kwispelende pup Harry zat onder de abcessen, maar krijgt in Nispen een tweede leven

NISPEN - Hij kwispelt wild als weer iemand hem een aai over zijn bol geeft. Misschien beleeft de vier maanden oude hond Harry wel de beste tijd van zijn leven tijdens de open dag van dierenopvang Stichting Dier en Project in Nispen. Deze week kwam de de vier maanden oude hond in de opvang aan met verschillende abcessen op zijn lijf.

Bij de stichting krijgen dieren die ergens anders gedood zouden worden, een nieuw leven. Katten en honden die in een asiel geen toekomst hebben, of dieren die gezondheidsproblemen hebben die zo duur zijn dat baasjes ze niet laten behandelen.

"Er zijn hier dieren die afgemaakt zouden worden in verband met bijtincidenten. Maar het zijn natuurlijk omstandigheden waar een dier in verblijft, die een dier laat bijten. We hebben ook dieren die in beslag zijn genomen", zegt voorzitter Els Adams.





Financiering

De stichting heeft het niet breed en leeft van donaties en giften. Om zo veel mogelijk geld te verdienen, bedenken ze van alles. Zo zamelen ze tijdens de open dag kleding en spullen in, die ze dan later weer verkopen. "Het geld dat binnenkomt, gaat in zijn geheel en rechtstreeks naar de dieren”, vertelt voorzitter Els Adams.

Per kilo kleding dat de stichting binnenkrijgt, verdienen ze zo'n 25 cent. Els vraagt zichzelf iedere maand af hoe het mogelijk is dat ze telkens rondkomt. "We hebben regelmatig een internetveiling, een handjevol donateurs en daarnaast werk ik als schrijfster. Eigenlijk gaat alles wat je hebt, naar de dieren."

Huiselijke sfeer

De dierenopvang hoopt op zo'n vierhonderd bezoekers op de open dag. "Het is leuk om ze te laten zien hoe de dieren hier verblijven, want het is echt een huiselijke sfeer. Ze hebben banken, bedden, dat soort dingen. Wij wonen ertussen, dag en nacht natuurlijk. De verbazing op de gezichten van de mensen is wel grappig."



In de opvang zitten in totaal ongeveer honderd honden en katten. Een lievelingetje heeft Els niet. "Ik vind ze allemaal leuk en allemaal om een andere reden. Moeilijk om daar een lieveling uit te halen", zegt Els.

De bedoeling is om alle beestjes een nieuw onderkomen te geven. "Maar kopen kun je hier niks. Er zit gewoon geen enkel commercieel aspect aan. Je tekent een contract dat het dier altijd van ons blijft. Kun je er op de één of andere manier niet meer voor zorgen, komt het altijd weer terug bij ons."