Sebastiaan uit Den Bosch legt suppend de Elfstedentocht af: 'Het is zwaar, maar we gaan ervoor!'

DEN BOSCH - Maarten van der Weijden zwom afgelopen week Elfstedentocht om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Na zwemmen, lijkt suppen ook een goed alternatief voor schaatsen als het gaat om de Elfstedentocht afleggen. Sebastiaan de Ranitz uit Den Bosch gaat namelijk samen met zo'n twintig anderen de ruim 200 kilometer door de sloten van Friesland te lijf op een supboard.

De SUB 11 City Tour is een jaarlijks evenement waarbij suppers de route van de Elfstedentocht op een board, al peddelend, afleggen. Dit jaar vindt het voor de tiende keer plaats met als startplaats Leeuwarden. De deelnemers moesten zaterdagochtend vroeg op, want om negen uur klonk het startsignaal.

Vanaf dat moment gaat de 46-jarige Sebastiaan de Ranitz, oud-marinier en commando, met 21 anderen de 220 kilometer afleggen. De Ranitz doet mee met inschrijfnummer 106. Via deze website kun je hem live volgen. In Sneek is het tijd voor de eerste korte tussenstop. Zijn gemiddelde snelheid is dan 7,5 kilometer.

In Wousend heeft hij er vervolgens 38 kilometer opzitten. "Het is zwaar in verband met de zon", zegt Sebastiaan op Facebook. "Maar we gaan ervoor!" In Sloten staat er een verrassing op de deelnemers te wachten. Niemand minder dan Maarten van der Weijden staat op de kant de deelnemers aan te moedigen.

Vorig jaar deed De Ranitz ook al mee aan de Suptocht. Toen moest hij echter na 100 kilometer stoppen omdat zijn schoenen zijn voeten beknelden. Het weer was toen ook slechter; het waaide en het regende flink. De Bosschenaar hoopt tussen de 30 en 35 uur uur over de tocht te doen, wat betekent dat hij op zondag tussen drie uur 's middags en acht uur 's avonds aan zou moeten komen in Leeuwarden.