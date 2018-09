Fans van PSV én Willem II gaan klappen voor overleden student Daniël

EINDHOVEN - PSV was de grote liefde van Daniël van Bokhoven. Misschien heeft hij zelfs ooit de droom gehad dat hij als voetballer of als scheidsrechter zijn kunsten mocht vertonen in het Philips Stadion. Het is helaas bij een droom gebleven. De 20-jarige Eindhovenaar overleed donderdag aan de meningokokkenziekte. Toch zal zijn naam deze zaterdagavond rondgaan in het Eindhovense stadion: in de twintigste minuut van de wedstrijd vindt een groots eerbetoon aan hem plaats.

Fans van PSV en Willem II, uit de stad waar hij studeerde aan de Fontys Hogeschool Journalistiek, zullen een minuut lang voor hem klappen.



Minuut stilte bij amateurclubs

Bij de thuiswedstrijden van de teams van Nieuw Woensel in Eindhoven werd zaterdag overdag al een minuut stilte in acht genomen voor hun clubgenoot Daniël. Ook zondag zal dat gebeuren. Bovendien zal het vierde elftal van deze amateurvoetbalclub, waarvoor hij uitkwam, met rouwbanden spelen. Ook bij de seniorenduels van Unitas ’59, waarvan het sportpark grenst aan dat van Nieuw Woensel, wordt een minuut stilte gehouden.

