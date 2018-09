Vol PSV-stadion klapt minuut lang voor overleden student Daniël: 'Dit verdient hij zo erg'

EINDHOVEN - Een volle minuut applaus van ruim 30 duizend man, een tekst op het grote scherm en een groot spandoek. Zo kreeg Daniël van Bokhoven een indrukwekkend eerbetoon tijdens de 20ste minuut van de wedstrijd PSV-Willem II zaterdagavond. Deze week overleed de 20-jarige Eindhovenaar aan de gevolgen van de meningokokkenziekte.

Na zijn overlijden deden vrienden en kennissen een oproep voor een publieksactie tijdens de wedstrijd. Daniël studeerde journalistiek in Tilburg en wilde graag sportverslaggever worden. Hij was trouw supporter van PSV.



Op de schermen in het stadion kwam tijdens de actie de tekst te staan: 'Goede reis Daniël, je vrienden.' Zowel de supporters van PSV als van Willem II klapten mee.

Kippenvel

Voor Noa Schoffelen, een van de initiatiefnemers, was het moment dat het applaus door het Philips-stadion klonk emotioneel, laat hij weten aan Omroep Brabant. "Kippenvel, of misschien wel meer dan dat. Dat dit na twee van die heftige dagen lukt, is niet te omschrijven. Dit verdient Daniël meer dan wie dan ook."

LEES OOK: Overleden student Daniël van Bokhoven herdacht, oproep tot publieksactie bij PSV-Willem II



Bij de thuiswedstrijden van de teams van Nieuw Woensel in Eindhoven werd zaterdag overdag al een minuut stilte in acht genomen voor hun clubgenoot Daniël. Ook zondag zal dat gebeuren.

Rouwbanden

Bovendien zal het vierde elftal van deze amateurvoetbalclub, waarvoor hij uitkwam, met rouwbanden spelen. Ook bij de seniorenduels van Unitas ’59, waarvan het sportpark grenst aan dat van Nieuw Woensel, wordt een minuut stilte gehouden.