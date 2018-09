Bizar en mooi tegelijkertijd, zes jaar geleden gestolen grafornament teruggevonden

SON EN BREUGEL - Dankzij de hobby van Marco Boogaers (51) uit Baarle-Nassau én door de extreem droge zomer is een beeldje teruggevonden dat zeer waarschijnlijk ruim zes jaar geleden op het kerkhof in Son en Breugel is gestolen. Tegelijk met vier beelden van vier andere graven.

Marco was met zijn metaaldetector aan het speuren in de omgeving van de Dommel in Son en Breugel toen hij het beeldje zag. Een vogel. “Door de droogte van de afgelopen zomer staat het water erg laag en op sommige delen zelfs droog. Ik zag het meteen liggen en het ziet er ook nog ongelofelijk goed uit als je bedenkt dat het 6 jaar geleden is gestolen. Er is alleen een stukje van de vleugel afgebroken, maar misschien was dat al het geval.”

Onnodig teleurstellen

Er werden in februari 2012 van vijf graven, vijf bronzen ornamenten gestolen. Tot groot verdriet van de nabestaanden, zo weet beheerder Piet Kuis nog goed. "Ik werd in eerste instantie door één familie gewaarschuwd. Toen ik het kerkhof verder onderzocht, bleken er nog vier graven geschonden te zijn. Vreselijk. Daar hebben alle nabestaanden last en verdriet van gehad."

LEES OOK: Ornamenten van begraafplaats Son en Breugel gestolen

De speurneus heeft de vogel op zo’n anderhalve kilometer van het kerkhof gevonden. Waarom ze dit beeldje hebben weggegooid weet hij niet. "Misschien vonden ze het niet genoeg waard."

Overhandigen

Na de vondst heeft Marco direct contact gezocht met de pastorie in Son en Breugel. Woensdagochtend heeft hij daar een afspraak met Kuis. Dan overhandigt Marco het beeldje zodat de beheerder kan zien of het daadwerkelijk om de vogel gaat die zes jaar geleden werd gestolen. De beheerder heeft wel goede hoop. "Het lijkt me zeer waarschijnlijk."

Uiteindelijk zal het beeldje worden overgedragen aan de nabestaanden. Die zetten het mogelijk weer bij het graf, net zoals 6,5 jaar geleden. Kuis hoopt intussen dat meerdere vondsten niet uitblijven. "Misschien worden er nog meer gestolen beeldjes teruggevonden."