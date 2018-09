PSV droogt Willem II af in Brabants onderonsje

EINDHOVEN - PSV heeft met grote cijfers gewonnen van Willem II. In eigen huis zat de ploeg uit Eindhoven al bij rust in een zetel, het ging met een 4-0 voorsprong rusten. Uiteindelijk was het met 6-1 te sterk voor de provinciegenoot.

Kort na de aftrap kreeg Willem II een grote kans om op voorsprong te komen. Op aangeven van Donis Avdijaj kwam Fran Sol in goede positie voor het doel van PSV-goalie Jeroen Zoet. Het schot van de Spaanse spits was goed, maar kwam via de paal terug in het veld.

Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Jorrit Hendrix probeerde het met een hard schot, hij liet doelman Timon Wellenreuther kansloos. Een paar minuten later, er was nog geen kwartier gespeeld, was het weer raak. Steven Bergwijn bracht zichzelf met een goede actie in schotpositie. Hij plaatste de bal langs de Duitse doelman in de goal.

Goals voor rust

In de laatste tien minuten van de eerste helft scoorde PSV nog twee keer. Eerst was het Gaston Pereiro die vanuit een strafschop raak schoot. Scheidsrechter Kamphuis zag in eerste instantie geen overtreding, maar op advies van de videoscheidsrechter ging hij de beelden nog eens bekijken. Resultaat? Strafschop en een derde PSV-treffer.

In de laatste minuut voor rust was nogmaals raak. Verdediger Nick Viergever scoorde zijn eerste doelpunt in dienst van de Eindhovenaren: 4-0.

Geen comeback

Net als in de eerste helft kreeg Fran Sol ook in de tweede helft de eerste kans van de wedstrijd. Dit keer was het wel raak voor de Spaanse spits. De vele meegereisde fans in het uitvak mochten even dromen van een comeback. Heel even. Een minuut na de 4-1 was het weer raak voor PSV, Viergever bracht met zijn tweede van de avond het verschil weer op vier.

Na een mooie actie van Angeliño is het Bergwijn die de 6-1 maakt voor de thuisploeg. Het thuispubliek zong vervolgens luidkeels 'Steven in Oranje'. De aanvaller viel af voor de definitieve selectie van trainer Ronald Koeman voor de interlands tegen Peru en Frankrijk.