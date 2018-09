'We vierden feest tot twee uur in de nacht', businessclub PSV bestaat 30 jaar

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdagavond rondom de wedstrijd tegen Willem II het dertigjarig bestaan van de businessclub gevierd. Het zakelijk platform, geesteskindje van oud-voorzitter Jacques Ruts, is in die tijd uitgegroeid tot het grootste zakelijke netwerk in Zuid- Nederland.

De sfeer in de businessclub van PSV is zaterdagavond zoveel mogelijk in de jaren tachtig stijl gebracht. Een dj die vinyl draait, retro-hapjes en drankjes en foto's uit de oude doos. Dertig jaar bestaat de businessclub, die dus in augustus 1988 werd opgericht.

Trots op concept

Jacques Ruts was destijds voorzitter en mag beschouwd worden als de uitvinder van de businessclub in Nederland. "Het is een idee dat we opgepikt hadden van stadions in de Verenigde Staten en Japan. Tijdens een voetbalwedstrijd ga je natuurlijk geen zaken doen. Maar daarom heen zijn er prachtige mogelijkheden om met je klanten of toeleveranciers te praten. Ik ben trots dat het na al die jaren een prachtig concept is gebleven."

Belangrijk netwerk

"De businessclub is heel belangrijk voor PSV", zo zegt hij. "We zijn nu het grootste businessnetwerk van heel Zuid-Nederland zijn. We hebben meer dan 500 leden en veel activiteiten. En natuurlijk zijn de inkomsten belangrijk voor de club."

Gezelligheid troef

Er zijn bij de businessclub van PSV 21 bedrijven die er vanaf het begin bij zijn. Bijvoorbeeld die van vader en zoon Verhagen. "Qua gezelligheid heb ik er veel aan gehad", zegt senior. "En voor het zakelijke zaten er ook pluspunten bij."

Tekst gaat verder onder de video.

Gezelligheid blijkt bij velen het sleutelwoord. "Ik ben een echte ondernemer en hou van contacten leggen en plezier maken", zegt Ad Seerden, businessclublid van het eerste uur. "Wij regelden vroeger de muziek zelf en dan was het feest tot twee uur in de nacht. Later is de commercie meer gaan overheersen."

Bouwkeet

Muziek en gezelligheid is er nog steeds na afloop in de businessclub bij PSV. "Dertig jaar geleden stond er buiten een soort bouwkeet en daar werden de sponsoren ontvangen", zegt sponsor Ward Koolman. "Als je nu kijkt is het hospitality ten top. Er is dus heel veel veranderd."