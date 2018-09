Zieke kinderen racen in een Ferrari over het vliegveld: 'We reden wel 290 kilometer per uur'

VOLKEL - Het was de dag van het jaar voor ruim vijftig chronisch zieke kinderen en hun familie in de omgeving van Uden. Zij mochten zaterdagmiddag naar de Ferraridag op vliegbasis Volkel komen. En dat betekent dat ze onder andere met een Ferrari over de start- en landingsbaan mochten scheuren.

"We reden wel 290 kilometer per uur", jubelt een van de kinderen als hij uitstapt.

De Ferraridag wordt ieder jaar door de vliegbasis in Volkel georganiseerd. Het geld is onder meer ingezameld door de Ferrari rijders en de werknemers van de vliegbasis die een fietstocht door vier landen hebben gehouden. Het bedrag gaat dit jaar naar stichting ActieFit en het Bernhoven ziekenhuis. “Voor het geld gaan we VR-brillen aanschaffen op de kinderafdeling”, vertelt algemeen directeur Geert van den Enden. “Dat kan kinderen echt helpen tijdens hun ziekte en ook voor operaties.”

Dylan Haegens

Voor de kinderen ging het zaterdag vooral om alle activiteiten die er allemaal te doen waren. Ze konden bij een F16 kijken, vlogger Dylan Haegens kwam langs, maar het racen over de start- en landingsbaan met een Ferrari was toch de grote favoriet. “We gingen met 270 per uur, dat was heel vet”, vertelt een jongetje. Zijn zusje vult aan: “We gingen echt keihard.”

“Je ziet alleen maar blije gezichten, dat is zo leuk om te zien. En je ziet ook dat de ouders, broertjes en zusjes ontspannen”, vertelt commandant Van den Heuvel. Als het aan hem en de kinderen ligt komt er volgend jaar gewoon weer een editie van de Ferraridag.