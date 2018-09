'Dodelijk effectief PSV' doet Willem II pijn: 'We zijn weer terug op aarde'

EINDHOVEN - Willem II weet weer waar het staat. Na de 5-0 zege op Heracles Almelo was er volgens Freek Heerkens misschien een iets te goede stemming bij de Tilburgse club. Feit is dat de Tricolores na de 6-1 nederlaag weer 'op aarde' staan.

“Het is zonde dat we niet voorkomen, met die kans van Fran. Dan had ik het nog wel eens willen zien”, zei aanvoerder Freek Heerkens na afloop van de ruime nederlaag. “Als je iets niet moet hebben, dan is het dat de eerste twee ballen van hun in het net vliegen. Dan weet je dat je een zure avond tegemoet gaat.”

Koster weet dat er een grote uitslag op het scorebord staat. “Maar we hebben met momenten best aardig gespeeld. Ik moet zeggen dat PSV dodelijk effectief was. Elf foutje dat wij maakten werd onmiddellijk afgestraft.”

Gebrek aan scherpte

Je kan het je niet permitteren om zoveel individuele fouten te maken. De echte scherpte vond ik ontbreken. Je weet dat je zo'n wedstrijd niet voor negentig procent in kunt gaan. Dat werd ook wel gedemonstreerd."

Op bezoek bij de regerend landskampioen en de huidige koploper in de eredivisie, dan moet het eigenlijk niet kunnen dat je niet scherp bent. "Misschien dat in het hoofdje de 5-0 overwinning op Heracles ook doorwerkt, ten onrechte. Je moet elke wedstrijd voor de volle honderd procent ingaan. Die scherpte heb ik gemist in de eerste helft."

Interlandbreak

Heerkens verwijt zichzelf en zijn ploeggenoten wel wat dingen. “Natuurlijk, je ontvangt zes goals. Na de wedstrijd heb ik in de kleedkamer gezegd dat iedereen weer terug op aarde is. Er was een redelijke hosannastemming afgelopen week. Het is zonde dat we nu twee weken moeten wachten. Als ik met 6-1 verlies, speel ik het liefst over twee dagen weer.”

Koster speelt tijdens de interlandperiode geen oefenwedstrijd met zijn ploeg, waar Willem II dat in het verleden wel deed. Maar of hij nu echt blij is met de break? “We weten dat die break er aan zit te komen. De situatie is zoals hij is.”