PSV'er Steven Bergwijn juicht mysterieus: 'Het is iets persoonlijks'

EINDHOVEN - Steven Bergwijn was zaterdagavond weer een van de uitblinkers bij PSV. De rappe aanvaller maakte er twee tegen Willem II. De Tilburgers kregen een flink pak slaag tegen de regerend landskampioen: 6-1.

Bergwijn kon zaterdag weer twee keer zijn opvallende manier van juichen laten zien. Na iedere goal slaat de aanvaller een hand voor zijn gezicht. Waarom doet hij dat eigenlijk?

Bergwijn speelt geen open kaart over zijn manier van juichen. "Daar komen jullie nog wel achter", klinkt het mysterieus. "Het is iets persoonlijks."

De PSV'er is de laatste weken behoorlijk in vorm. Er waren dan ook nogal wat gefronste wenkbrauwen, toen duidelijk werd dat Bergwijn niet door bondscoach Ronald Koeman is opgeroepen voor Oranje. De aanvaller beaamt dat hij dat zelf ook vreemd vond. "Ik kan niet meer doen dan mijn best bij PSV. Het is de beslissing van de bondscoach."