Fran Sol sprakeloos na actie van Willem II-fans: 'Dit is echt prachtig'

EINDHOVEN - Door het resultaat was de zaterdag van Fran Sol voor een groot deel verpest, terwijl de dag juist op prachtige wijze begon. Supporters van Willem II stonden voor de deur van zijn huis om hem toe te zingen en te laten zien hoe blij ze zijn dat hij geen transfer gemaakt heeft.

"Het was ongelofelijk", zegt Sol over de supporters, die eerst al bij het stadion waren geweest om te vieren dat Sol bleef. "Ik lag te slapen, toen hoorde ik honderd mensen mijn naam zingen. Ik kan er eigenlijk niets over zeggen, ik ben sprakeloos. Ik verdien al die liefde die de supporters geven niet."

"Het enige wat ik kan zeggen is dankjewel. Ik zal honderdtwintig procent geven en iedere goal die ik maak is voor de fans", aldus de Spaanse spits.

Waardering

"Als je ziet waar ik vandaan kom... ik had deze liefde niet verwacht in een ander land. Wat ze doen, dat is echt prachtig. Het is misschien niet dat ik het niet verdien, maar het is heel erg veel. Ik waardeer het enorm."

