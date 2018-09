Auto belandt in kanaal Eindhoven, geen bestuurder gevonden

DEN BOSCH - Aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven is een auto te water geraakt. De melding kwam zondagochtend rond tien uur bij de politie binnen. Een bestuurder van de auto is niet aangetroffen.

Volgens een omstander heeft vermoedelijk een kanoër de auto op de bodem van het kanaal gezien en de hulpdiensten ingeschakeld. Een duikteam van de brandweer uit Den Bosch onderzocht de auto en heeft geen inzittenden aangetroffen. Duikers zoeken nog in de omgeving waar de auto te water is geraakt.

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd en wanneer de auto in het water is geraakt. Uit voorzorg is ook een traumahelikopter opgeroepen.