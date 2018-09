In een luchtballon over droog Brabant: 'Dit gaan we in de herfst en winter niet inlopen'

DEN BOSCH - Gedeputeerde Johan van den Hout stapte zondagochtend met dubbele gevoelens uit de luchtballon waarmee hij met watergraaf Peter Glas een tocht maakte boven de provincie. Op deze manier wilden ze een beeld krijgen van de droogte in Brabant na de buien van de laatste weken. "De tocht was mooi, maar het was in zekere zin akelig wat we zagen."

"De eerste indruk die je krijgt als je boven Brabant vaart, is dat dit een hele groene provincie is", vertelde Van den Hout na de landing in de omgeving van Kaatsheuvel. "Dat ís ook zo - na een paar dagen regen is het gras weer groen gekleurd en lijkt het droogteprobleem opgelost - maar we weten dat er onder de grond een tekort is van zeker dertig centimeter. Dat gaan we deze herfst en winter niet inlopen, dus volgend voorjaar beginnen we weer met een achterstand."

Stuwen

Dat was tijdens de ballonvaart - die begon in Den Bosch en via het Bossche Broek, het Drongelens Kanaal en Drunen naar de Loonse en Drunense Duinen leidde - ook wel te zien. "Zeker als je op zeventig meer hoogte over de maisvelden gaat. Je kijkt dan dwars door de mais op de grond. Je ziet hele brede sporen waar boeren met hun haspels in de weer zijn geweest om te kunnen beregenen. Je ziet ook plassen en vennen die droog liggen of half droog. We gaan samen met de waterschappen maatregelen nemen om er voor te zorgen dat we het water dat valt beter vast kunnen houden en zo in de zomer kunnen gebruiken ter compensatie voor de droogte."

LEES OOK: Zo droog is Brabant, gezien vanuit een luchtballon [FOTO'S]

Daar wordt al de hele zomer hard aan gewerkt, benadrukt Van den Hout. "Waterschappen kunnen op zich overal met stuwen wat sturen om water in bepaalde watergangen vast te houden. Maar voor een deel zijn we ook afhankelijk hoeveel water er uit België komt. De manier waarop in België met water wordt omgegaan - met de kanalen en de Maas bijvoorbeeld - is van belang voor Brabant. We zullen dus in overleg moeten met onze Vlaamse vrienden."

'Sleutelen aan de balans'

Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen voor de langere termijn. "Wat vooral belangrijk is, is het verbeteren van de kwaliteit van de bodem. Zodat het water echt vastgehouden wordt. Nu zien we vaak - zeker op de hoge, droge zandgronden in Brabant - dat het water meteen wegspoelt als het valt. Tachtig procent van de regen die in Brabant valt, wordt in no time afgevoerd naar de Maas en belandt uiteindelijk in de zee. Vervolgens hebben wij een watertekort. Die balans, daar moet aan alle kanten aan gesleuteld worden. Op zich zijn we daar in Nederland goed in. Maar het is wel een hele opgave, nu."