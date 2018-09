Zou Maarten van der Weijden nog eens de Elfstedentocht zwemmen? 'Zeg nooit nooit'

WASPIK - Je zou denken dat langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden voorlopig het zwembad of kanaal links zou laten liggen. 163 kilometer zwemmen door Friese wateren gaat immers niet in je koude kleren zitten. Maar door het succes van de actie en de aandacht ervoor, drijft de zwemmer - naar eigen zeggen - op adrenaline.

En dat is te merken. Op de vraag van de presentatoren van het radioprogramma Sportlunch of hij de Elfstedentocht nog een keer zou willen zwemmen, antwoordt hij dan ook: 'Zeg nooit nooit'. "Zeker als je ziet hoeveel geld het voor KWF heeft opgeleverd."

Bizar

Ruim 4,7 miljoen euro. Maarten van der Weijden spreekt het exacte bedrag met enige trots uit in het radioprogramma Sportlunch. "Het geld blijft maar binnenstromen. Ik dacht ik kan aardig zwemmen en de Elfstedentocht is misschien wel een mooi lang stuk. Maar dat dit het resultaat zou zijn. Wie had dat gedacht? Het is echt bizar."

Vooraf zijn er door Maarten van der Weijden en het KWF elf kankeronderzoeken geselecteerd. "Maar daar gaan we gezien de opbrengst nog een twaalfde onderzoek aan toevoegen", zegt Van der Weijden. De zwemmer deelt steevast de eer met de honderd vrijwilligers, sponsors en duizend meezwemmers die aan de actie deelnamen."

Na het door zijn vrouw opgelegde verplichte uurtje badderen en wat lichamelijke ongemakken, is de zwemmer weer redelijk op de been. "Ik ruik weer lekker", lacht hij. "De spierpijn was na een paar dagen weg. Ik heb alleen nog wat schuurplekken. Normaal gesproken heb ik moeite met concentreren na een lange zwemtocht, maar dat is nu allemaal wat minder.. Ik drijf op adrenaline."