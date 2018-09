NAC komt op een 2-1 achterstand, tweede goal van Robin van Persie [LIVE]

ROTTERDAM - NAC Breda gaat zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord. De ploeg van Mitchell van der Gaag haalde uit de eerste drie wedstrijden evenzoveel punten. Afgelopen seizoen won NAC twee keer van Feyenoord. Kunnen de Bredanaars opnieuw stunten in De Kuip? Volg het in ons liveblog.

'67 NAC probeert het heft in handen te nemen en werd net gevaarlijk uit een corner. Arno Verschueren schoot uit de draai, maar zijn schot wordt gekeerd door een Feyenoord-verdediger. NAC wisselt ook meteen. Paolo Fernandes gaat van het veld, en Gervane Kastaneer vervangt hem.

'63 Doelpunt Feyenoord. Het is opnieuw Robin van Persie die scoort. De aanvaller kan vrij inkoppen, die bal komt tegen de lat en via de rug van Van Leer rolt de bal alsnog de goal in.

'49 Feyenoord schiet uit de startblokken. Opnieuw moet Van Leer tweemaal redding brengen. Feyenoord al drie corners in de tweede helft.

'46 De bal rolt weer in Rotterdam en Benjamin van Leer moet meteen redding brengen, vervolgens vraagt Van Persie om een penalty, maar die krijgt hij niet van scheidsrechter Bas Nijhuis.

RUST in Rotterdam. NAC houdt zich prima staande. Doelman Benjamin van Leer heeft niet één keer een redding hoeven te verrichten. De tegengoal was hem te machtig. NAC ruikt kansen.

'34 1-1! Gianluca Nijholt zet NAC langszij.

'33 Penalty NAC! Rosheuvel kruipt achter Malacia langs en de jonge back ziet geen andere oplossing dan de aanvaller neer te halen.

24' Doelpunt Feyenoord. De Rotterdammers nemen een vrije trap snel en daardoor kan Berghuis de bal klaarleggen voor Robin van Persie. De spits kan voor een leeg doel binnenschieten en doet dat ook.

NAC groeit in de wedstrijd. De ploeg van Mitchell van der Gaag loert vooral op de counter.

'14 Een minuut later het eerste gevaar aan NAC-zijde. Mitchell Te Vrede kan in de zestien aannemen en schieten, maar ook zijn schot gaat net naast het doel.

'13 Een schot van Steven Berghuis gaat rakelings naast. NAC heeft het lastig in de beginfase, al drukt de thuisploeg ook niet helemaal door.

'5 Daar komt NAC goed weg. Een corner van Feyenoord wordt niet goed weggewerkt, en via Menno Koch wordt het opnieuw een corner.

'1 Alles en iedereen is er klaar voor. NAC trapt af, de wedstrijd is begonnen.

Feiten en weetjes

Benjamin van Leer is de vierde doelman in vier wedstrijden tijd bij NAC Breda. Daarmee verbreekt de club een record. In de eerste wedstrijd stond Mark Birighitti onder de goal, in de tweede wedstrijd Arijanet Muric en in de derde wedstrijd de jonge Karol Niemczyckie.

Afgelopen seizoen won NAC met 0-2 in De Kuip, door doelpunten van Giovanni Korte en Thomas Enevoldsen.

Feyenoord won afgelopen weekend met 3-5 van SC Heerenveen. De Rotterdammers kwamen met 0-4 voor, maar gaven die ruime voorsprong nog bijna weg. Na 88 minuten stond het 3-4, maar Yasin Ayoub zorgde er in de laatste minuut voor dat de zege van Feyenoord veilig werd gesteld.

Thomas Enevoldsen kon vorig seizoen makkelijk de 0-2 binnen schieten na een grote fout van Feyenoord-doelman Brad Jones. Tekst gaat door onder de afbeelding.

De opstelling

Mitchell van der Gaag stuurt twee andere namen het veld in ten opzichte van de afgelopen wedstrijden tegen Excelsior. Op doel staat ditmaal Benjamin van Leer. De doelman werd deze week voor een jaar gehuurd van Ajax en staat meteen onder de lat. Ook Manchester City-huurling Paolo Fernandes staat in de basis. De aanvallende middenvelder verovert daarmee zijn eerste basisplaats van het seizoen. Luka Ilic moet nu op de bank plaatsnemen.

Bekijk hieronder de opstellingen van NAC en Feyenoord.