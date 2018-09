De winnaar van het Bloemencorso in Zundert is bekend: ''t Stuk, u mag stoppen!'

ZUNDERT - "'t Stuk, jullie mogen stoppen!" klinkt het zondagmiddag op het plein in Zundert. En daarmee werd bekend gemaakt welke wagen de absolute favoriet is. De bouwers van buurtschap 'Stuk namen trots de prijs in ontvangst.

Er was een grote ontlading bij de bouwers toen de verlossende zin werd uitgesproken. "Dit zagen we niet aankomen!" De jury sprak lovend over de drie levensechte, grote leguanen. "De bewegingen en de details van 'Iguana Interaction' zijn prachtig en levensecht gemaakt."

"Dit is ongelooflijk", zegt Thijs Willekens, voorzitter van buurtschap 't Stuk. "We stonden hoog op de lijst, maar ik probeerde toch bij iedereen de verwachtingen te temperen. En dan winnen we gewoon! Ik denk dat de jury het concept en de bewegingen van de leguanen vooral erg tof vond."





Naast de eerste prijs is de publieksprijs ook erg gewild tijdens het corso. En die ging naar buurtschap Wernhout voor 'We hangen de clown uit'.





